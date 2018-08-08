Космический корабль Hayabusa-2 впервые снял астероид Рюгу настолько близко и передал снимки на Землю.

Зонд Hayabusa-2, запущенный в Японии, смог приблизиться на расстояние 851 метр от космического объекта. За это время аппарат измерял слабое гравитационное тяговое усилие и сделал фото поверхности, передает Корреспондент.

Аппарат пользовался широкоугольной оптической навигационной камерой и получил четкие фото поверхности астероида.

Ранее астероид Рюгу был сфотографирован только с расстояния около 40 километров.

Японские астрономы собираются посадить Hayabusa-2 на поверхность астероида и собрать образцы. Возвращение зонда на Землю планируется в конце 2020 года.

Minval.az