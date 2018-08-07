Вор в законе Сурен Тавадов, известный в криминальных кругах как Сурик Андижанский, стал должником лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Тавадов стал вором в законе в начале 2000-х при участии Аслана Усояна (Дед Хасан), одного из главных криминальных авторитетов постсоветского пространства. В 2015 году Тавадов впервые был задержан в Москве с героином, после чего стал первым вором в законе, помещенным под домашний арест.

В октябре 2015 года Тавадов за нарушение режима домашнего ареста был помещен в пресненский СИЗО. Там воры в законе Салманул-Парусей Абдурзаков (Тимур Саратовский) и Шамиль Магомедов (Смолян) призвали арестантов не считать Тавадова вором в законе. Вскоре последний освободился под залог в 10 миллионов рублей.

Как выяснилось, Тимур Саратовский и Смолян действовали по указанию Шакро Молодого, у которого возник конфликт с Тавадовым. Его причиной стал состоятельный бизнесмен, который с 1990-х годов пользовался покровительством Сурика Андижанского, но затем познакомился с Шакро Молодым.

В результате нехитрых манипуляций, после его [бизнесмена] знакомства с Шакро, крупные суммы, уделявшиеся Сурику на протяжении многих лет, Сурик оказался должен Шакро. Так, выбив воровскую почву из-под ног Сурика, Шакро автоматически обратил ситуацию в свою пользу.

Из-за ареста и последующего тюремного срока Шакро Молодого, Сурик Андижанский не успел уладить с ним разногласия. Теперь последнему придется либо вынести свои отношения с лидером преступного мира России на суд воровского сообщества, либо заручиться поддержкой кого-то из влиятельных авторитетов.

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