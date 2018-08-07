Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анна Акопян – вновь отправится в Россию в рамках инициативы «Женщины во имя мира». Об этом Акопян сообщила на пресс-конференции в Ереване.

«Мы уже готовим визит. Эта кампания продолжится», – отметила жена армянского премьера, не сообщив, однако, конкретной даты поездки.

Отметим, что заявление Акопян во время предыдущего визита стало причиной для бурных обсуждений и критики. Тогда она отметила, что «не имеет значения, как начался карабахский конфликт».

Комментируя это свое высказывание, жена армянского премьера указала на необходимость учесть, перед какой аудиторией она выступала.

«Я выступала перед женщинами, которые должны сказать «нет» войне, а для этого не нужно проводить исследования и выявлять причины их возникновения», – подчеркнула Акопян, которую цитирует «Спутник».

В конце июля Акопян, находясь в Москве, посетила Государственную Третьяковскую галерею и встретилась с директором галереи Зельфирой Трегуловой. Там же состоялась ее встреча с известными женщинами, которые заняты в различных сферах. Жена армянского премьера представила участницам встречи инициированную ею кампанию «Женщины во имя мира», попросив воспринимать ее высказывания исключительно как слова матери и женщины. Она отметила, что основная миссия этой инициативы – содействие мирному урегулированию карабахского конфликта.

Minval.az