На Пушкинской площади Москвы прошел фестиваль «Многонациональная Россия», организованный Федеральным агентством по делам национальностей при участии Правительства Москвы.

Фестиваль, где в течение дня звучали песни на русском, азербайджанском, армянском, греческом, ингушском, татарском, цыганском, якутском и других языках народов нашей страны, собрал представителей всех национальных общин, москвичей и гости в том числе представители азербайджанской общины столицы, сообщает пресс-служба ФНКА АзерРос.

Праздник был открыт совместным исполнением гимна России и запуском в небо воздушных шаров в цветах российского триколора. В церемонии открытия участвовали глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан Садыгова и другие руководители ФНКА и общественных объединений.

«Наш фестиваль занял достойное место в череде ежегодных праздничных мероприятий столицы и стал доброй традицией во многом благодаря тому, что, помимо праздничного настроения, у него важная просветительская миссия. С его помощью каждый может прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей Родины», — сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Мехрибан Садыгова от имени Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России поприветствовала гостей и участников фестиваля и отметила, это уже традиционный фестиваль призван показывать многообразную палитру национальной культуры народов страны.

«У каждого из нас своя жизнь, своя история, судьба, своя малая или историческая родина, свой дом, традиции и обычаи. Всех нас объединяют одни и те же ценности — чувство патриотизма, любовь к родине, взаимное уважение и забота друг о друге. Мы должны ценить прошлое, свою великую историю, многовековую связь между поколениями, лучшие традиции и богатое наследие наших народов. Уверяю вас, кто с этим не согласен — тот не думает ни о своем народе, ни о своей стране.

Мы за сильную и крепкую Россию, за комфортную и безопасную жизнь в ней, за то, чтобы люди своим честным трудом и талантом могли добиваться успеха. А достичь этого мы сможем, только своей сплоченностью и желанием двигаться вперед, к прогрессу!» — сказала Мехрибан Садыгова.

В шатрах Фестивального городка на Пушкинской площади с 11.00 час. расположились кузница, гончарная, ткацкая, войлочная… мастерские, где любой желающий мог изготовить разноцветные валенки, расписать пряник, смастерить куклу из лыка, выковать подкову, сплести венок из полевых цветов, научиться пользоваться ткацким станком. А на выставочной аллее были представлены лучшие работы участников Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

В течение всего дня для посетителей работали ярмарочные ряды, где можно было приобрести сувениры из керамики, валенки и унты, кокошники и тюбетейки, национальные сладости, украшения и платки.

На главной фестивальной сцене выступали детские и юношеские национальные коллективы и певцы — победители различных фестивалей и конкурсов. В этот день для всех гостей фестиваля выступали заслуженная артистка России Ксения Георгиади, победители и участники шоу «Голос» и «Голос. Дети» Азер Насибов, Арцвик, Рагда Ханиева, Мария Панюкова, человек-оркестр Вахтанг, группы «Губерния» и «Челси», специально из Крыма приехал певец Дмитрий Босулаев, а из Якутии группа «Snow Voice». Помимо песен на главной сцене были бурятские танцы в исполнении коллектива «Буин Хан» и битва брейк-данса против лезгинки. Также выступили пятилетний Дамир Сорокин с песнями из репертуара Муслима Магомаева, трио сестер Колмогорцевых виртуозно исполнили на аккордеонах еврейские и татарские мелодии и другие юные артисты, исполнившие грузинские, армянские, молдавские и чувашские песни.

Завершился фестиваль жаркой этнодискотекой.

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