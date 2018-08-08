Отделом расследования преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Харьковской области завершено досудебное расследование в отношении членов организованной преступной группы, организатором которой является ранее неоднократно судимый за корыстные преступления на территории стран СНГ гражданин Азербайджана.

В состав группировки входили граждане Армении и Украины. Почти полгода злоумышленники занимались разбойными нападениями на жителей города Харькова и области.

Как сообщает издание «Главное», во время проведения досудебного расследования установлено, что бандиты подыскивали своих жертв среди обеспеченных граждан.

Воры тщательно готовились к нападениям: отслеживали распорядок дня пострадавших, проверяли наличие материальных ценностей.

Во время совершения преступлений они били хозяев квартир, связывали, угрожали оружием или применением горячего утюга.

В результате угроз и запугиваний люди отдавали бандитам деньги и ценности.

Всем членам организованной преступной группы сообщено о подозрению по ч. 3 ст. 185 (кража), ч.3 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С целью возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.

Им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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