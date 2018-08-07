Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил в авторской программе Дмитрия Гордона на канале «112 Украина», что точно не сядет в тюрьму.

На вопрос, сядет ли он в тюрьму, Насиров ответил: «Точно нет – потому что не за что».

Он добавил, что хочет отомстить тем, кто «склепал» дело против него.

«Я уже этим занимаюсь: возбуждено шесть, семь или восемь дел, некоторые из них объединены, за правонарушения, которые были осуществлены. Одно из них, самое яркое, невероятное, весь мир такого и представить себе не может: группа следователей осуществляла аудио- и видеозапись моего общения с адвокатами. Точнее, общения адвокатов со мной. Это вмешательство в адвокатскую деятельность, жесточайшее нарушение всех международных норм. И они настолько, извините за выражение, идиоты, что еще и вложили это в материалы дела. Ну все слушают беседы адвокатов с подзащитным, но это доказать нельзя, а тут – пожалуйста, доказательства. НАБУ что только ни делает, уже даже пыталось это дело закрыть… Там очень интересно: нарушения в работе одного следователя рассматривает другой следователь НАБУ, такая конкретная круговая порука. Ничего, мы это дело до конца доведем!» – заявил Насиров.

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