Елена Степаненко намерена пожертвовать церкви и благотворительным организациям средства, которые отсудит у Евгения Петросяна. Своими планами заслуженная артистка РФ поделилась с Ириной, которая 20 лет знакома со звёздной четой.

— Степаненко говорила, что ей ничего не надо. Потом передумала, видимо, и решила забрать чуть ли не всё у супруга, с которыми прожила более 30 лет. Куда ей эти сотни миллионов рублей?.. Она сказала, что всё продаст, а деньги раздаст благотворительным организациям, а главное — церкви, — приводит её слова портал «Дни.ру».

При этом сама Ирина называет Степаненко подлым, мелочным и жадным человеком, который «умело скрывается под личиной добродетели». По её мнению, артистка просто пытается убедить судью в добрых намерениях.

Напомним, Елена Степаненко хочет отсудить у известного супруга 80% состояния, которое превышает 1,5 миллиарда рублей. Так, артистка требует восемь из десяти московских квартир, антиквариат и другие ценности, а также авторские права на всё совместное творчество с Петросяном.

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