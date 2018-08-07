Космическое агентство Турции будет создано до конца текущего года, после чего начнется ускоренный процесс формирования его структуры.

Как передает «Анадолу», об этом рассказал министр промышленности технологий Турции Мустафа Варанк.

По словам Варанка, новое агентство будет координировать все проекты, реализуемые в Турции в сфере космических технологий и развивать международные связи в данной области, в том числе в рамках ООН.

«Космического агентство Турции сформирует систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики и космоса с учетом национальных интересов страны. Первоначальная цель – регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр», — сообщил министр.

Варанк привлек внимание к росту числа проектов космического назначения. «Для нас важно развитие космической отрасли, формирование научной платформы для космических разработок, увеличение числа кадров. Космическое агентство Турции будет ответственно за определение принципов развития и разработку стратегии продвижения космической сферы страны», — отметил министр.

Министр напомнил, что первые научные работы в сфере космических технологий Турции были начаты в начале 2000-х годов. Первоначально были проведены работы с целью создания спутников по наблюдению за земной поверхностью. Созданы спутники BİLSAT, RASAT и GÖKTÜRK-2.

«Эти спутники стали первым успешным опытом турецких инженеров в космической сфере. Далее был разработан первый всецело отечественный телекоммуникационный спутник — Türksat 6A. Его запуск намечено на конец 2020 года», — отметил Варанк.

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