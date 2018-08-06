Независимый депутат грузинского парламента, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили в понедельник объявила о своем намерении баллотироваться в президенты.

«Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента. Это мое решение, которое я долго обдумывала. Такие решения не принимаются за один день, так как это очень большая ответственность», — заявила на брифинге С.Зурабишвили в понедельник. Ее слова приводит «Интерфакс».

Говоря о своих планах в случае избрания на пост президента, она заявила, что, в первую очередь, хочет стабильности в Грузии.

«Не могу припомнить ни одной другой страны в мире, которая бы за полтора века потеряла столько территорий, как Грузия», — отметила экс-глава МИД республики, по словам которой, Грузия должна перейти «на новый жизненный этап».

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