Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал юмориста Евгения Петросяна в ситуации с разводом с его супругой Еленой Степаненко. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

— Мне искренне жаль Женю, которого ввязывают в судебные дрязги и полоскание грязного белья. Мне непонятно, зачем госпожа Степаненко ведёт себя так склочно. Руки прочь от доброго имени Петросяна! Не стремись обобрать мужика до нитки, ничего хорошего в таком поведении нет, — сказал Жириновский.

По мнению политика, Петросян стремится развестись мирно и достойно, тогда как Степаненко делает из этого скандал.

— Развод — непростое решение в жизни каждого. Но если уж он неизбежен, расставаться надо по-мирному. По-человечески, — добавил лидер ЛДПР.

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