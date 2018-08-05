Алкогольный холдинг Украины Global Spirits (бренды Хортица, Shustoff, Мороша) запустит в августе зарубежные производства сразу в двух новых странах – Беларуси и Азербайджане, рассказал владелец холдинга Евгений Черняк в эфире Радио НВ.

«С 15 августа запускаем производство в Беларуси, потому что это перспективный рынок, там достаточно хорошо выстроена внутренняя конкуренция, все правильно в нашем сегменте рынка. И мы запускаем производство в Азербайджане, по-моему, 10 августа», – отметил он.

Украина же, по его словам, на сегодня приносит только 15% дохода. При этом Черняк «надеется», по итогам 2018 года эта доля сократится еще больше – «будет меньше 10%».

По его словам, компания приняла решение «двигаться во внешние рынки, потому что они более стабильны, более высокая маржа и более честные правила игры для бизнеса».

Minval.az