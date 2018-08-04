Больше всего международных визитов в Грузию за последние семь месяцев осуществили из Азербайджана, сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции.

Как передает Sputnik Грузия, за последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +12.9 процента. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

После Азербайджана странами-лидерами по международным визитам оказались Россия и Турция.

Уточняется, что за январь-июнь этого года число визитеров в Грузию из Азербайджана составило 755 603 человек.

За семь месяцев страну с визитом посетили 265,1 тысячи представителей грузинской диаспоры, что на шесть процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Особенный рост международных визитов зафиксирован из Кореи (+143%), Китая (+92%), Саудовской Аравии (+67%), Кувейта (+49%) и Беларуси (+43%).

Больше всего иностранцев в Грузию приезжает сухопутным и воздушным транспортом.

Minval.az