Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением обычных сигарет.

Как передаёт РИА Новости, ученые провели свое исследование на группе из 48 добровольцев, которым предложили покурить кальян на протяжении 30 минут. Специалисты также замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови до и после курения кальяна.

В результате ученые выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, курение кальяна заметно повысило показатель артериальной жесткости, который является ключевым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие показатели, по словам ученых, сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков обычных сигарет. Следовательно, распространенное мнение, что кальяны наносят гораздо меньший вред, чем сигареты, не оправдано.

Кроме того, как заявляют ученые, в табаке, используемом в кальянах, содержатся искусственные химические вещества, которые законодательно запрещено использовать при производстве обычных сигарет. Такие вещества могут нанести еще больший вред здоровью человека.

Ученые также надеются, что их исследование привлечет внимание общественности, а курение кальяна и производство табака для него будет регулироваться законом.

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