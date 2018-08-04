Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, погибли 18 человек.

«На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли», — сказал источник.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что вертолет Ми-8 вылетел с аэродрома города Игарка. «В 2 км южнее от места вылета он потерпел крушение, сразу после взлета».

По одной из версий, вертолет потерпел крушение в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе еще одним Ми-8.

«Вертолет потерпел крушение после взлета в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе другом вертолете Ми-8», — сказал источник.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, врио губернатора Красноярского края Александр Усс уже вылетел на место падения катастрофы.

«На данный момент нам известно, что произошла трагедия, что есть погибшие… Туда уже вылетел врио губернатора [Александр Усс], туда же вылетели сотрудники правоохранительных органов, прежде всего МЧС. Будет осматриваться место происшествия, более точная информация будет позже», — сказали в пресс-службе.

Все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются. На месте ЧП работают представители оперативных служб.

В штабе по ликвидации последствий ЧС сообщили, что на месте крушения вертолета обнаружили два бортовых самописца.

«Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета», — сказал источник.

СК уже возбудилуголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

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