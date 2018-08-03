В Московском областном суде продолжается процесс по уголовному делу о двойном убийстве бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилёва на Новорижском шоссе в 2016 году. Вчера в суд вызывали главного свидетеля – Мехмана Керимова. Однако судья закрыла процесс на время его допроса, так как «свидетелю угрожают и ему предоставлена госзащита».

По версии следствия, убийство было организовано братьями Исмаиловыми: бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом, экс-сотрудником МВД Вагифом и Рафиком, с которым у убитых был денежный спор. Исполнителем выступил Мехман Керимов. Он пошел на сделку со следствием, и 20 февраля 2018 года Красногорский городской суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых суд ранее избрал меру пресечения в виде заочного ареста. Следствие объявило их в международный розыск. Арестован только Рафик Исмаилов, его дело и рассматривает суд.

Как рассказала российскому интернет-сайту pravo.ru адвокат Рафика Исмаилова Марина Русакова, свидетель отказался от дачи показаний по ст. 51 Конституции: «На возражения о том, что ст. 51 предусматривает отказ давать показаниям против себя и своих близких, судья разъяснила, что все показания, которые он давал, связаны с ним лично».

В итоге суд огласил показания, которые Керимов давал ранее. Как утверждает адвокат, в течение полутора лет после убийства Керимов признавал вину в его совершении, рассказывая, что Исмаилов всего лишь подвез его к месту встречи с Савкиным. Однако после предъявления ему обвинения в совершении убийства Нифтуллаева, Воробьева и Лисника в 2000 году Керимов заключил досудебное соглашение со следствием в обмен на прекращение уголовного преследования и дал показания о причастности к убийству Савкина и Брилева братьев Исмаиловых.

«В период предварительного следствия мы заявили около 40 ходатайств о проведении очной ставки с Керимовым, но нам отказали. Единственная возможность задать вопросы Керимову была при проведении его допроса в суде, Рафик ждал этого два года, – говорит Русакова, – защита была лишена возможности задать даже не касающиеся его самого вопросы».

Minval.az