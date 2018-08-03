Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА-2018», который прошел в Баку 26-29 июля, — это прекрасный пример реального сотрудничества в гуманитарной сфере, которое и должно реализовываться, сообщает Интерфакс.

Об этом сказала в пятницу на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это международный фестиваль, международное мероприятие, которое объединяет, а не разъединяет, которое показывает, что наши особенности не должны проводить различия и тем более не должны подчеркивать эти различия, а что наши особенности могут нас объединять. Мы можем использовать традиции, обычаи и нашу историю именно с этими объединительными целями. То, что я видела, как раз об этом и говорит», — сказала Захарова.

Отметим, что Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА-2018» прошел на побережье Каспийского моря — на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля.

В третьем фестивале «ЖАРА» принимали участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это были четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Организаторы Международного музыкального фестиваля «ЖАРА-2018 — певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Minval.az