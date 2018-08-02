Если в ходе следствия будет установлено, что те или иные должностные лица могут сообщить ценные для следствия сведения, то будет принято решение о допросе Саргсяна и Абрамяна, сообщил Хачатрян.

Необходимость вызова на допрос бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-спикера парламента, экс-премьера Овика Абрамяна определяет следователь, сообщает Sputnik Армения. Об этом сказал председатель Специальной следственной службы страны Сасун Хачатрян журналистам, отвечая на вопрос, будут ли допрошены указанные люди в рамках расследования мартовской трагедии 2008 года.

«Решение вызвать на допрос бывших высокопоставленных должностных лиц должен принимать следователь. Если в ходе следствия будет установлено, что те или иные должностные лица могут сообщить ценные для следствия сведения, то будет принято решение об их допросе», — сказал Хачатрян.

Напомним, что на прошлой неделе в Ереване на два месяца был арестован второй президент Армении Роберт Кочарян. По уголовному делу о свержении конституционного строя привлечен в качестве обвиняемого и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, его выпустили под залог.

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