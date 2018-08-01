Армения следит за международной реакцией на протекающие в республике процессы, обусловленные построением правового государства и становлением системы юстиции, а также борьбой с коррупцией, которые являются внутренними приоритетами правительства. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян «АрмИнфо» на вопрос об оценке российской стороны в связи с процессами в Армении.

«В этой связи подтверждаем, что наши внешнеполитические приоритеты, которые четко определены в принятой парламентом программе правительства, направлены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Мы неукоснительно следуем в заявленном направлении», – подчеркнул Балаян.

Minval.az