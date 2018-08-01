Полицейские пресекли драку между работниками и посетителями ресторана в восточном Измайлово, сообщает агентство «Москва».

В ночь на 1 августа в полицию поступил вызов из заведения «Восточный квартал» на Измайловском бульваре. Сообщалось о потасовке с участием 10 человек. Для предотвращения противоправных действий прибывшему на место наряду полиции пришлось трижды выстрелить в воздух из табельного оружия.

В результате конфликта пострадали охранник ресторана — уроженец Дагестана, а также двое посетителей «Восточного квартала», являющиеся уроженцами Азербайджана.

Minval.az