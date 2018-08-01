Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказал мнение, что съемочную группу, в которую входил журналист Орхан Джемаль, расстреляли в Центральноафриканской республике бандиты, не имеющие отношения к исламу.

«Отдельные СМИ пишут, что предположительно расстреляла журналистов повстанческая организация «Селека», и прибавляют к этому прилагательное «мусульманская». Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют», — написал Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

«Когда в США молодой парень расстреливает школу, никто не уточняет его религиозную принадлежность. И Орхан Джемаль был мусульманином, сыном известного исламского деятеля Гейдара Джемаля. Двое других его товарищей, скорее всего, православными. Но они все убиты», — написал глава Чечни.

Как передает Интерфакс, он выразил надежду, что правоохранительные ведомства и МИД России сделают все необходимое для поимки преступников. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Под ногами виновных должна гореть земля! Наказать строго!», — добавил он.

«Появилась информация, что командировка не была должным образом оформлена, не имелись на руках соответствующие документы, не было поставлено в известность наше посольство в ЦАР. Если соответствует действительности факт их отправки в ЦАР по туристическим визам, то нужно предъявить строгий спрос и к тем, кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности», — заявил глава Чечни.

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