События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников, заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», — сказал он.

«За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства, — добавил министр. — Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути».

По его словам, в Москве во время политического кризиса в Армении в мае этого года «с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий». «Мы надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, будут укреплять национальное согласие», — заметил Лавров.

«Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам», — заключил он.

Minval.az