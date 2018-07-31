Президент Грузии Георгий Маргвелашвили проводит консультации с премьер-министром Мамукой Бахтадзе по назначению даты проведения очередных президентских выборов.

Как сообщает «Первый канал» со ссылкой на президентские и правительственные источники, президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября.

Согласно Избирательному кодексу, предвыборная кампания в Грузии стартует сразу же после официального назначения даты президентских выборов. При этом несколько кандидатов в президенты от оппозиции начали предвыборную президентскую кампанию.

Правящая партия «Грузинская мечта» еще не назвала своего кандидата на выборах.

Г. Маргвелашвили ранее заявлял, что не исключает своего участия в качестве кандидата в предстоящих президентских выборах.

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