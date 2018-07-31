30 июля на заседании Тарифного (ценового) совета были утверждены новые тарифы на услуги пассажироперевозок в общественном транспорте.

Так, теперь стоимость пассажироперевозок в метро утверждена в размере 30 гяпиков за 1 проезд, верхний предел тарифа за пассажироперевозки по регулярным внутригородским автобусным маршрутам в городе Баку, а также в других городах и районах – 30 гяпиков за 1 проезд, пригородным и межпоселковым автобусным маршрутам — 30-90 гяпиков за 1 проезд, в зависимости от расстояния, регулярным междугородним автобусным маршрутам – 2,4 гяпика за 1 километр.

Новые тарифы вступят в силу с 1 августа текущего года.

Народ в шоке

Новость о повышении цен за проезд была встречена шквалом комментариев в социальных сетях. Причем, граждан страны взволновал не сколько сам вопрос повышения цены проезда на 10 гяпиков, сколько тот факт, что известие о повышении цен снова просочилось в СМИ поздно вечером – так же как и в случае с повышением цен на бензин.

— Если раньше бытовала пословица «Что день грядущий нам готовит», то сегодня то же самое можно сказать про вечернее и ночное время, — пишут граждане в социальной сети Фейсбук. Приведем несколько комментариев для наглядности.

— Опять варианты кротов, как в случае с повышением расценок на бензин. А когда было светло, нельзя было сообщить о решении Тарифного Совета? Или подгадали так, чтобы мы не на пол в обморок упали, а сразу на кровать.

— Вот и дожили до светлого дня! Теперь наша жизнь будет стоить не на 20, а на 30 гяпиков дешевле…

А вот тут уже точнее просто не скажешь. И в свете этого последнего комментария хотелось бы коснуться вопроса повышения расценок на транспорт поподробнее.

Проблема сервиса в бакинском транспорте – одна из острейших и актуальнейших, так как чуть ли не ежедневно в СМИ и соцсетях появляются новости о неадекватных водителях автобусов, устраивающих разборки (а зачастую и драки) с пассажирами, гонки на трассах. Как правило, после проверок сотрудниками компетентных органов эти «водилы» оказываются шизофрениками или наркоманами, не имеющими права на вождение общественным транспортом. Но почему-то никто ни разу не задал один единственный вопрос: почему мы должны доверять наши жизни неадекватным непрофессионалам, которые по тапшу или блату устроились в автопарк, и занимаются перевозками пассажиров в общественном транспорте? Да и сами автобусы – за исключением, конечно же, BakuBus, оставляют желать лучшего? То же самое можно сказать и про метрополитен с его хваленным микроклиматом на станциях и душными вагонами в тоннелях.

Как правило, в цивилизованных странах повышается цена согласно уровню сервиса, который предлагает компания-перевозчик. А у нас про сервис разве что только краем уха слыхали.

Мы не можем знать наверняка, но, тем не менее, есть уверенность в том, что члены Тарифного Совета до принятия «судьбоносного» решения о повышении расценок на общественный транспорт вспомнили о том, что в Европе цены еще выше, но, тем не менее, народ не жалуется и исправно платит. А значит, будут платить и у нас в Азербайджане. Пошумят, но будут.

А вот тут уместно задаться вопросом: задумались ли эти ученые господа об уровне доходов граждан? Ведь те, у кого есть машины, не пользуются общественным транспортом, а значит, нагрузка ляжет на карман среднестатистического потребителя, получающего средние или минимальные зарплаты и столь же невысокие пенсии.

Кроме того, по городу поползли слухи о том, что повышение на пассажироперевозки – это предтеча повышения тарифов на газ и электричество. Следующим шагом может так же стать еще большее повышение цен на продукты питания, одежду, бытовую химию, косметику, школьные принадлежности и так далее.

Экономист Натиг Джафарлы в своем блиц-интервью «Минвалу» ответил на вопросы, особенно остро волнующие граждан страны.

— Согласно мнению большинства, повышение цен на пассажироперевозки не будет последним. Вполне вероятно, что очередь за топливом. Хоть что пожар в Мингячевире несколько замедлил рост цен на электричество, но будут постепенно повышаться цены на энергоносители, затем – на газ и на воду. Скажите, насколько реальны эти опасения?

— Прямой корелляции повышение цен на проезд в общественном транспорте к упомянутым вами сферам не имеет, но естественно это формирует ожидания и вполне может являться своеобразным анонсом повышения цен в других сферах. И тому есть определенные предпосылки. К примеру, уже давно иду разговоры о том, что цены на дизельное топливо могут повышаться. Разница между дизельным топливом и меркой бензина 92, производящегося внутри страны, достаточно большая. Дизель продается по цене 60 гяпиков за литр, а 92-й бензин – за 90 гяпик. Как видите, разница большая, и в связи с этим вот уже почти год в Азербайджане каждый месяц уменьшается производство дизеля. Гораздо выгоднее производить бензин и продавать за 90 гяпиков, чем привозить дизель. Я думаю, что к концу года, после того как аграрный сезон приблизится к концу, особенно где-то к декабрю месяцу, цены на дизель будут повышаться, и это вызовет цепную реакцию, потому что, начиная с сельского хозяйства и заканчивая транспортной сферой, дизельное топливо имеет огромное значение в формировании себестоимости товара и услуг. И потому повышение цен на дизель вызовет цепную реакцию: поползут вверх цены на продукты питания и услуги – заканчивая междугородними перевозками и другими сферами.

Есть еще один очень важный момент: после того, как в Мингечавире случилась авария, и страна пару дней жила практически без электричества, многие чиновники говорили о полной модернизации энергосистемы, подсчитывали сумму, необходимую для этого. И сумма капиталовложений в это предприятие озвучивалась цифрами в размере 2-х и даже 4-х миллиардов долларов. Эти кулуарные разговоры можно считать анонсом. Для того, чтобы модернизировать, ремонтировать или формировать совершенно безопасную систему энергоснабжения, бюджетных денег может не хватить, и часть этих средств могут взымать с азербайджанского потребителя посредством поднятия цен на энергоносители. Эти ожидания конечно же есть, и они имеют под собой основу, и я думаю, что вчерашнее решение Тарифного Совета можно считать анонсом того, что в будущем в других сферах цены так же могут подняться.

И еще один очень важный момент: Азербайджан берет очень много кредитов в иностранных банках для реализации больших международных проектов. И с каждым годом мы все больше и больше будем вынуждены из бюджета платить проценты и возвращать долги. В этом году впервые за всю историю Азербайджана 12% бюджета было выделено именно для того, чтобы погасить внешний долг. И с каждым годом эта сумма будет расти, особенно в 2020-м году. В любой стране, у которой формируется задолженность, правительство делает один из первых шагов — повышает расценки на коммунальные услуги. Даже те финансовые институты, которые дают кредиты странам, оговаривают этот момент: чтобы вернуть долги, необходимо повышать расценки на коммунальные услуги. Я думаю, что внешний долг, сформировавшийся в Азербайджане, приведет к тому, что в следующем году для того, чтобы вернуть и проценты, и основной долг, правительство может пойти на повышение цен на коммунальные услуги. И часть денег, которые государство получает с граждан, может быть направлена на погашение внешнего долга.

— Решение Тарифного совета о повышении расценок на проезд в транспорте очень многие граждане страны считают необоснованным, потому что отсутствует цепочка «Уровень-сервис». Сервиса никто не видит, а уж тем более повышения его уровня. И если наша жизнь раньше оценивалась в 20 гяпиков, то теперь она будет стоить 30.

— Естественно, это очень важный момент. Повышение цен в любой сфере, в любом сегменте должно параллельно повысить уровень культуры обслуживания, улучшить сервисные услуги и качество. Но у нас этого не происходит: качество оставляет желать лучшего, а цены, тем не менее, продолжают расти. Самое забавное, что и «Бакметрополитен», и транспортный департамент, занимающийся пассажироперевозками, часто оправдывают повышение цен повышением расходов на ремонт, детали и так далее. Но это неправда, потому что основные расходы и Бакметрополитен, и транспортный департамент получают в виде субсидий и прямых капиталовложений из госбюджета. И составы, и вагоны, и электрички, и автобусы – все это покупается за госсчет. И гаражи строятся за госсчет. И ремонтные работы производятся за счет госбюджета.

— Ну, вот именно «подорожанием ремонтных услуг и запчастей» апеллировали Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, ЗАО «Бакинский Метрополитен», ООО «BakuBus», обращаясь в Тарифный Совет.

— Это уже зависит от того, насколько эффективно и прозрачно управляется данная сфера. Если такая проблема есть, начнем с того, что никто эти структуры не просил закупать такие дорогие автобусы. Это было их решением, и управляющие этими структурами чиновники должны были подумать, во сколько в дальнейшем обойдется ремонт этих дорогих транспортных средств.

— Но вы же понимаете, что эти госчиновники будут снова прикрываться «благими намерениями», что, дескать, все делалось «для народа», который сегодня снова почему-то недоволен.

— Вот я об этом и говорю. Если на правительственном уровне принимаются такие решения, то это опять же решение не народа, мнения которого никто не спрашивал, а решение госчиновников, решивших заказать эти автобусы. И потом, эти автобусы закупались отнюдь не для народа, на время проведения международных мероприятий, таких как Формула-1, «Евроигры» и так далее – для комфортабельного передвижения по столице туристов и участников этих мероприятий. Именно в связи с этим правительство приняло решение обновить автопарк. Да, конечно же, это нормально, но граждане страны не должны платить за это удовольствие.

Во-вторых, во всем мире существует множество программ и услуг для того, чтобы вести гибкую ценовую политику. В Азербайджане, особенно в Баку, люди недовольны тем, что с одной точки в другую точку города невозможно проехать одним рейсом, а обязательно нужно менять несколько видов транспорта, так как прямых линий очень мало. Создается впечатление, что это было придумано специально, чтобы выкачать из потребителя как можно больше денег. Да, такая проблема есть, но нужно брать пример с прогрессивных европейских стран, в которых продаются почасовые транспортные билеты, при помощи которых человек может передвигаться по городу во всех видах транспорта (кроме такси) в черте города в определенный временной промежуток (1-2 часа). То есть пассажир в течении этого времени, пересаживаясь на разные виды необходимого ему транспорта больше не платит за проезд. Если бы такую систему внедрили бы в Баку, это было бы колоссальным подспорьем. Цены за проезд уже повысились и мы ничего не можем с этим поделать. Но ведь политику в сфере транспортных услуг можно было так же модернизировать. К примеру, те же самые почасовые билеты.

— Знаете, с трудом верится, что у нас это сработает. В наших реалиях транспортные средства будут приходить позже по графику, и водитель будет заявлять, что «срок почасового билета уже истек». И никто этому не удивится.

— Можно сделать не час, а три часа — как в Берлине. Во всем мире так же действуют льготные условия для пенсионеров, студентов, инвалидов. Есть помесячные билеты, годовые даже! При желании правительство могло бы опереться на опыт стран ЕС, но не оперлись. А просто повысили цену, не дав взамен людям ни сервиса, ни качества. Существует множество механизмов, которые – параллельно с повышением цен – можно предпринять, чтобы люди остались довольны. Но их нет. Проблема в том, что наше правительство не смотрит на своих граждан как на избирателей, от наших граждан не зависят результаты выборов. Глобальный корень проблемы именно в этом. А, тем не менее, граждане любой страны – работодатели правительства. Во-вторых, социальная сфера у нас постоянно буксует, к сожалению, не смотря на то, что принимается много громких программ связанных с социальной сферой, но большинство из них не работает, нет механизмов реализации этих программ, и они остаются на бумаге. Есть и много других примеров. К примеру, в Таллине общественный транспорт вообще бесплатный. Партия, победившая на выборах мэра, взяла на себя обязательство сделать городской транспорт бесплатным. Сказали – сделали! Это очень важный момент, когда у людей, управляющих гражданами, есть прямая зависимость от этих самых граждан. У нас в стране исчезла эта зависимость, и поэтому на принимаемые решения правительство смотрит только с точки зрения личной выгоды, а так же выгоды государственных монопольных структур. ЗАО «Бакметрополитен» и Департамент общественного транспорта – те же монополисты. У них нет конкуренции. И потому они смотрят на граждан как на источник дохода.

Яна Мадатова

Minval.az