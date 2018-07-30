Жена пресс-секретаря Путина — Дмитрия Пескова — Татьяна Навка станцевала на берегу Каспия под звуки композиции Аббаса Багирова Eşqin məhəbbəti («Любовь»).

Об этом она отметила на своей странице в соцсети Instagram.

Minval.az