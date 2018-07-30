Жена пресс-секретаря Путина — Дмитрия Пескова — Татьяна Навка станцевала на берегу Каспия под звуки композиции Аббаса Багирова Eşqin məhəbbəti («Любовь»).
Об этом она отметила на своей странице в соцсети Instagram.
Жена пресс-секретаря Путина — Дмитрия Пескова — Татьяна Навка станцевала на берегу Каспия под звуки композиции Аббаса Багирова Eşqin məhəbbəti («Любовь»).
Об этом она отметила на своей странице в соцсети Instagram.
Дата: 2018/07/30 20:45
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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