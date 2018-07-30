Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала бредом сообщение украинских СМИ о том, что Александр Лукашенко якобы перенес инсульт. Заявление прозвучало в беседе с журналистом ТАСС.

— Могу ответить на это только словом «бред», -заявила Эйсмонт.

Отметим, что первоисточником сообщений об инсульте у белорусского лидера стало украинское издание «Деловая столица». Журналисты обратили внимание, что Лукашенко уже несколько дней не появлялся на публике, а накануне и вовсе отменил поездку в Гомель. Свет на эту загадку пролили «неназванные источники в дипломатических кругах». Они сообщили, что президент республики якобы госпитализирован с ударом.

Minval.az