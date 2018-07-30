«Народный премьер» Армении призывает девушек служить в армии

Казалось бы, трудно найти тему, менее подходящую для юмора, чем война. Но в то же время миллионы людей во всем мире смеются над похождениями бравого солдата Швейка, кинематограф продолжает выпускать на экраны комедии на все ту же «военную» тему, и уж тем более ветераны многочисленных войн готовы поделиться такими историями, которые, несмотря на весь изначальный трагизм войны, вызывают прямо-таки гомерический хохот.

А еще бывает, когда целое воинское подразделение не просто становится мишенью для острот, а остается в истории в этаком опереточно-карикатурном виде. Классический пример здесь — печально известный «женский ударный батальон», сформированный в России в годы первой мировой войны. Тот самый, главный военный «козырь» Временного правительства России во главе с Керенским. Задумывалось его создание в рамках ура-патриотического угара как «вдохновляющий пример», но вот «ударниц» по имени их командира, Марии Бочкаревой, называли не иначе чем «бочкаревские дуры». «Независимое военное обозрение» добавляет: «Целый ряд очевидцев, включая генерала Деникина, пишут о том, как издевательски солдатская масса встретила появление «ударниц» на фронте. Как писала российский историк С.А. Солнцева, солдатская масса и Советы приняли «женские батальоны смерти» (впрочем, как и все прочие ударные части) в штыки». А то и называли «ударниц» таким словом, которое надо бы снабдить пометкой «18+».

А теперь вот, похоже, опыт Керенского с его «женскими батальонами смерти» решил перенять Никол Воваевич Пашинян.

Нет, внешне все выглядело вполне благопристойно. И как бы даже в общемировом тренде. Накануне в Ереване состоялась церемония выпуска курсантов военных училищ Армении. Обычно такие мероприятия проводятся на плацу самого же училища, со своими традициями и особенностями церемониала. Но в Армении ввиду малочисленности выпускников проводят совместную церемонию, куда приглашают и тех, кто закончил военные вузы, и выпускников краткосрочных курсов, и обладателей дипломов военно-медицинского факультета местного мединститута и отделения консерватории, которое готовит и военных музыкантов, и заодно граждан Армении, завершивших обучение в зарубежных военных училищах.

На сей раз среди выпускников оказалось и несколько девушке. И Никол Пашинян, премьер-министр Армении, выступая на церемонии, отдельно поблагодарил девушек-курсантов за их выбор служить в Вооруженных силах Армении. «Присутствие женщин повышает качество службы, делает нас едиными и сплоченными. Думаю, министр обороны со мной согласится. Я рад, что есть девушки, которые делают такой выбор», — наперебой цитируют армянские СМИ главу правительства, который выразил надежду, что выпускницы, получившие лейтенантские погоны, могут стать примером для других девушек в вопросе получения высшего военного образования.

Казалось бы, женщины в армии уже давно не воспринимаются как потрясение основ. В Израиле обязательная военная служба по призыву распространяется не только на юношей, но и на девушек. Аналогичную норму собираются ввести в Норвегии. В США, где обязательной военной службы нет, женщины пилотируют истребители и служат в «морской пехоте», а на экраны выходят такие фильмы, как «Солдат Джейн». Женщины служат в армиях Азербайджана, Турции, Франции, Люксембурга и еще множества стран. Словом, выступление Пашиняна на церемонии выпуска молодых офицеров вполне укладывалось бы в общемировой «тренд», если бы не та самая трижды проклятая «местная специфика». Разговор о службе женщин в армии Никол Воваевич завел на редкость несвоевременно. Армянская армия, напомним, уже давно испытывает дефицит призывников — настолько, что здесь существенно расширили медицинские критерии «годности к строевой службе». В Карабах уже перебрасывают части полиции и внутренних войск, чтобы залатать слишком уж явные бреши в обороне. Да и во всей стране в целом ощущается заметный, пардон, «дефицит армян». В Ереване уже давно поезда метро сократили до трех, а то и двух вагонов — по причине недостатка пассажиров. Но куда ощутимее эта самая «убыль населения» в регионах. Здесь уже никого не удивляют «женские деревни», откуда уехали на заработки, прежде всего в Россию, все мужчины, и женщинам приходится выполнять в деревне и ту работу, которая всегда по негласному распределению обязанностей считалась мужской. Случается даже, что женщины предают земле покойника. А от таких «женских деревень» до «женского ударного батальона», прямо сказать, не такая уж большая дистанция. К тому же, судя по всему, у Никола Воваевича появился вполне современный вдохновляющий пример. Весной 2017 года мировые СМИ прямо-таки изобиловали фотографиями женщин — бойцов курдских «пешмерга», и рассказами об их прямо-таки фантастической боеспособности. Да тут еще, напомним, завсегдатай российских политических ток-шоу Семен Багдасаров несколько месяцев назад в ходе видеомоста Москва-Ереван сначала принялся поучать официальный Ереван: почему там не торопятся вставать на защиту курдов? А затем вообще посоветовал Еревану: «Можно было бы использовать опыт сирийских курдов в противостоянии с Азербайджаном». Затем принялся развивать свою мысль: «Пригласите курдских лидеров в Степанакерт (оккупированный Ханкенди – ред.), пусть покажут, как надо бороться с врагом, многократно превосходящим в живой силе и технике. Пусть покажут, как применять боевые тоннели, обеспечивающие прямой выход в тыл и фланги врага». В те дни в СМИ Армении действительно периодически мелькали сообщения о появлении в стране курдов, бежавших то ли из Турции, где местные силовые структуры проводили антитеррористическую «зачистку», то ли из Сирии, где турецкая армия выбила курдов из Африна.

Здесь, конечно, самое время вспомнить, вернее, напомнить, что рассказы о фантастической боеспособности «пешмерга» и их женских подразделений оказались слишком уж преувеличены. И не только потому, что «курдские амазонки» на фотографиях представали в ботинках на высоких каблучках, в которых не очень побегаешь по горам, с длинными распущенными волосами, не ахти как уместными в боевой обстановке, да еще автоматы держали так, что опытному человеку было понятно: даже азам обращения с оружием их не научили. Приклад не уперт в плечо, пальцы зажимают щель для выброса гильз…Просто, как выяснилось, «пешмерга» действительно проявляли неплохую боеспособность, воюя с ИГ при поддержке США и их союзников по международной коалиции. Но…осенью того же 2017 года в курдские лидеры на севере Ирака попытались организовать «референдум о независимости». В Анкаре и Багдаде посоветовали не играть с огнем, США призывали одуматься. Курдские лидеры стояли на своем. Дальнейшие события тоже известны: США отказали в поддержке своим недавним союзникам, иракская армия двинулась в наступление на позиции курдов, и боевые порядки «пешмерга» рухнули с той же скоростью, что и армянская оборона под Лелетепе.

И самое главное, попытки создать свой вариант «женского ударного батальона» в Армении уже предпринимались, но заканчивалось все оглушительным конфузом. Напомним: 21 сентября 2011 года в Армении прошел военный парад в честь 20-летней годовщины формальной независимости страны. Военные специалисты потом подняли на смех многие «детали» этого шоу, начиная от марширующей поповни и заканчивая макетами вместо реальной техники. «Досталось» и еще одному элементу шоу — военным джипам, на которых восседали девушки с боевой «раскраской» на лицах, но зато…с длинными наманикюренными ноготками. Казалось бы, деталь, но ой как много говорящая о реальном «боевом потенциале» этих самых «солдат Джейн» в переводе на армянский.

Затем был еще более оглушительный провал с полицейским «батальоном ангелов». Идея была самая что ни на есть привлекательная: создать в полиции этакое образцовое подразделение. Новоявленные «ангелы» должны были быть образцом во всем, от внешнего вида и вежливого поведения до знания иностранных языков. Но на деле среди «ангелов» вдруг обнаружилась Маргарита Карапетян, более известная как «Мага» — бывшая стриптизерша из ереванского клуба «Крэйзи» и имеет «облик, далекий от общепринятой морали». Более того, в сеть попали фотографии, где она профессионально заламывает руку пожилой женщине во время одной из акций протеста. Здесь, конечно, самое время вспомнить, что и «женский ударный батальон» Керенского тоже куда эффективнее проявил себя в расправах над участниками демонстраций и забастовок, чем на фронте. Только вот, похоже, на фоне охватившего Армению «дефицита армян» другого выхода для пополнения личного состава Никол Воваевич не видит. Только вот знающие люди предупреждают: если в Армении будут слишком уж настойчиво приглашать дам послужить в армии, то за чемоданы будут хвататься не только те семьи, где есть юноши призывного возраста, но и те, где этого возраста достигли девушки. Но, как говорится, «дай Бог всем быть такими умными, как теща Карапета потом».

Нурани

Minval.az