Бывший нападающий сборной Германии по футболу Фреди Бобич раскритиковал полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, решившего завершить карьеру в национальной команде.

«Для меня удивительны обвинения Озила. Он не приводит конкретных примеров, но на ровном месте обвиняет кого-то в расизме. Его действия шокируют меня. Он поступил трусливо», — приводит слова Бобича Daily Mail.

Бывший футболист также заявил, что Озил должен был заранее понимать, какую реакцию у общественности вызовет его поступок.

«Я бы понял его, если бы ему было 18-19 лет. Но мы говорим о человеке, который является профессиональным спортсменом уже много лет. Он выигрывал чемпионат мира», — добавил Бобич.

Озил решил завершить карьеру в сборной Германии после после скандала, связанного с публикацией фотографий с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Игрок заявил, что руководство Немецкого футбольного союза (DFB) поступило по-расистки по отношению к нему.

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