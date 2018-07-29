Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну… Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — отметил Порошенко.

Он также добавил, что определяющей составляющей европейской идеи является свобода.

Ранее 4 июля Петр Порошенко заявил, что князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину. По мнению украинского лидера, тогда же и была создана украинская церковь, которая сегодня, по его словам, должна стать независимой.

Minval.az