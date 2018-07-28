Сестра народного артиста СССР и первого заместителя председателя Госдумы РФ по культуре Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о коме певца, передает РИА Новости.

«Слава Богу все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?» — заявила она каналу «360».

В комментарии RT она добавила, что сейчас артист «сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной (супруга) и с медсестрой.

«Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — резюмировала она.

***

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон впал в кому в одной из московских больниц. По данным «Лайф», состояние 80-летнего эстрадного певца резко ухудшилось сегодня ночью.

На данный момент всенародный любимец подключён к аппарату вспомогательной вентиляции лёгких.

О госпитализации народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который более 13 лет борется с раком, стало известно 18 июля. 20 июля он был переведён в реанимацию. Вместе с тем супруга певца отмечала, что он находится в больнице на плановом лечении. Пресс-секретарь Кобзона также пыталась успокоить поклонников артиста, заявив об отсутствии критичности.

Minval.az