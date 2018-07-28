За обвиняемого по делу 1 Марта, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова после полуночи выплачен залог 5 млн драмов. Он освобожден.

В беседе с «Арменпресс» это подтвердил адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

28 июля на заседании в Шенгавитском суде суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство о применении в отношении Юрия Хачатурова в качестве меры наказания арест. Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя. ССС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Хачатуров не принял обвинений.

1 марта 2008г. Хачатуров занимал должность замминистра обороны Армении. Ему выдвинуто обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА за то, что он в предварительном сговоре с другими лицами свергнул конституционный строй Армении. На основании достаточных доказательств по уголовному делу о событиях 1-2 марта 3 июля 2018г. принято решение о привлечении по обвинению по ч.1 ст.300.1 УК РА бывшего министра обороны РА, генерал-полковника Микаэла Арутюняна. В отношении Микаэла Арутюняна объявлен розыск, в качестве меры пресечения избран арест.

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