В ближайшие годы российская армия получит в пользование новинки в области стратегического вооружения. Об этом в субботу, 28 июля, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».

«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — уточнил он в ходе совещания в Красноярске, где обсуждалась программа вооружения на 2018-2027 годы.

По словам Борисова, работы по созданию нового стратегического оружия ведутся в том числе и в Красноярске.

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