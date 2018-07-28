Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск, сообщила в понедельник пресс-служба Акорды.
Как сообщает Minval.az, казахстанский лидер отдыхает в турецком городе Бодрум.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск, сообщила в понедельник пресс-служба Акорды.
Как сообщает Minval.az, казахстанский лидер отдыхает в турецком городе Бодрум.
Дата: 2018/07/28 10:49
Раздел: Бывший СССР
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