На сегодняшний день США — самая опасная в развитом мире страна для родов. С таким утверждением выступила газета USA Today, в распоряжении которой оказались документы по контролю за качеством медицинских услуг в больницах.

Проведя анализ материалов, а также изучив 150 случаев неблагополучных родов и интервью с представителями 75 роддомов по всей стране, журналисты обнаружили «ошеломляющее пренебрежение рекомендациями по обеспечению безопасности», а также и «широко распространённую неспособность защитить матерей».

Как отмечается в статье, подавляющее большинство матерей рожают в США благополучно, однако ежегодно более 50 тысяч получают серьёзные травмы, а около 700 женщин умирают. По информации издания, при своевременной помощи этим женщинам можно было бы избежать половины летальных исходов. Помимо того, можно было бы не допустить половину травм.

Журналисты утверждают, что в ряде американских больниц медики не проводят необходимые несложные осмотры рожениц. Это, в свою очередь, становится причиной гибели женщин от кровотечения, сердечных приступов или занесённых инфекций. Выжившие же остаются парализованными или больше не могут иметь детей.

Minval.az