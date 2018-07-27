Республиканская партия Армении усматривает в обвинении против экс-президента Роберта Кочаряна политическое преследование, об этом говорится в заявлении партии.

«Предъявленное обвинение оставляет впечатление исключительно политического преследования, и с правовой точки зрения оно абсурдно. Создавшуюся ситуацию считаем угрозой для демократического развития страны и ударом по процессу строительства полноценного правового государства», — говорится в сообщении.

По мнению партии, уголовное дело, возбужденное по политическим мотивам, ставит под угрозу конституционность в Армении.

Выдвижение «не связанного с принципом законности, сфабрикованного и искусственного обвинения» РПА расценивает как попытку заставить «замолчать критиков возможного развития событий, радикально отличающихся от многолетних подходов по Арцахской проблеме».

Minval.az