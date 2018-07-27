Стали известны некоторые подробности встречи Левон Тер-Петросян – Никол Пашинян.

Как пишет ереванская «Иратес», первый президент Армении попросил Никола поддержать Армянский национальный конгресс на предстоящих парламентских выборах, взамен предложив ему помощь в вопросе урегулирования отношений с Москвой. Пашинян на это согласился.

«Хотя хорошо информированные люди утверждают, что в последний момент он опять «кинет» Левона Тер-Петросяна, как «кинул» в те дни, как в эти дно «кидает» «Елк» – на выборах в Совет старейшин Еревана и, естественно, на ожидаемых парламентских выборах, делая партию «Гражданский договор» единоличным участником».

Minval.az