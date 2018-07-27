Паромом из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти была доставлена группа американских военнослужащих, а также военная техника ВС США, включая боевые бронетранспортеры «Страйкер» (28 наименований), БМП «Брэдли» (12 наименований) и танки типа М1А2 «Абрамс» (5 наименований). Они будут задействованы в стартующих в августе международных многонациональных военных учениях Noble Partner-2018 (Достойный партнер-2018), сообщает Грузия Онлайн.

Как сообщило Минобороны Грузии, военнослужащие и военная техника отбыли из Констанцы 22 июля. После разгрузки в порту Поти, часть военной техники направляется на базу Вазиани при помощи специальных автомобилей, а другая движется самостоятельно. Кроме того, воздушным путем в Тбилисский международный аэропорт прибыли военнослужащие II кавалерийского полка Европейского компандования ВС США. Оставшиеся американские военнослужашие прибудут на учения в Грузию до 31 июля.

Оборонное ведомство Грузии ранее сообщало, что целью нынешних многонациональных учений будет: улучшение навыков стабильности, обороны и атаки, повышение готовности и совместимости Вооруженных сил Грузии, США и партнерских стран. Вместе с тем маневры направлены на «обеспечение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе».

«Многонациональные учения являются комплексными. Их сценарий предусматривает командно-штабные и полевые учения с боевыми стрельбами, маневренные элементы и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях. На учениях будет представлена авиация США, а также немецкая бронетехника», — заявили в министерстве.

Minval.az