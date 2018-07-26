Российские журналисты раскритиковали организацию проходящего в ЮАР саммита БРИКС. Несколько неловких ситуаций описал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В частности, он рассказал, что гостей угощают говядиной, хотя на мероприятии присутствует индийская делегация. Помимо этого, прибывшим на саммит лидерам государств пришлось повторно фотографироваться из-за перепутанных табличек.

«Можно уверенно сказать, такого бардака при организации саммитов, как в ЮАР, за последние годы не было нигде», — отметил Смирнов.

О проблемах на мероприятии пишет и Telegram-канал LIFE SHOT. Журналисты жалуются на плохую беспроводную связь в помещении для прессы: «Чтобы поймать сигнал, надо стоять с вытянутой рукой. По иронии судьбы пресс-центр заранее украсили похожей картонной фигурой [Нельсона] Манделы».

«В аэропорту Йоханнесбурга, куда делегаты прилетели для участия в саммите БРИКС, контроль в общей очереди проходили все, включая и губернаторов, и министров», — сообщили входящие в кремлевский пул журналисты РИА Новости.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся 25 июля в Йоханнесбурге. В трехдневном мероприятии участвуют лидеры пяти входящих в группу стран, в том числе российский президент Владимир Путин, а также приглашенные южноафриканским правительством главы других государств. В рамках саммита российский лидер проведет несколько двусторонних встреч и по итогам мероприятия даст пресс-конференцию.

Minval.az