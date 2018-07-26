Журналистке CNN Кейтлан Коллинс (Kaitlan Collins) запретили работать на пресс-конференции президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Причиной такого решения стали «неуместные» вопросы о российском президенте Владимире Путине и модели Playboy, сообщает The Guardian.

Во время фотосессии Коллинс сначала спросила у Трампа об аудиозаписи, на которой записано, как тот обсуждал со своим адвокатом вопросы финансовых выплат бывшей фотомодели Playboy, ранее заявлявшей об интимной связи с президентом США. Кроме того, журналистка поинтересовалась, почему Путин до сих пор не принял приглашение Трампа встретиться в Вашингтоне осенью этого года.

После мероприятия директор по связям с общественностью Белого дома Билл Шин и пресс-секретарь Сара Сандерс сообщили журналистке, что ее вопросы были «неуместны» и что она не может присутствовать на последующей встрече Трампа и Юнкера. Решение властей осудили журналисты Fox News и представители Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Они назвали запрет Кейтлан «неправильным и слабым».

Позднее пресс-секретарь американской администрации заявила, что Коллинс выкрикивала свои вопросы и отказывалась уйти после завершения мероприятия, несмотря на неоднократные просьбы сотрудников Белого дома.

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