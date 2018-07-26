Лидерам стран БРИКС, которые принимают участие в юбилейном саммите в ЮАР, пришлось повторно фотографироваться из-за ошибки организаторов мероприятия. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Не так встали: на саммите БРИКС перепутали таблички, и лидерам пришлось фотографироваться повторно», — написал журналист кремлевского пула.

Однако даже после того, как политики поменялись местами, ни один из них не стоял напротив флага своей страны. Так, председатель КНР Си Цзиньпинрасположился возле символа ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди — возле бразильского, южноафриканский президент Сирил Рамафоса рядом с российским. Бразильский лидер Мишел Темер занял место перед флагом Индии, а президент России Владимир Путин — перед китайским.

Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам пришлось фотографироваться повторно pic.twitter.com/DoWE4XLdln — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 июля 2018 г.

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