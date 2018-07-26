Глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Касем Солеймани в четверг предостерег США от отправки войск в Красное море, заявив, что оно больше небезопасно для американцев. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Красное море, которое было безопасным, для американцев больше таким не является. Подразделение «Аль-Кудс» — враг американскому солдату. Я рекомендую [президенту США Дональду] Трампу вспомнить предыдущих президентов США и не повторять их ошибки», — привело агентство слова Солеймани.

Комментируя недавние антииранские заявления американского президента, глава «Аль-Кудс» отметил, что «поведение Трампа подобно тому, как ведут себя в кабаре». «Ты можешь начать войну, но завершим ее мы, — сказал Солеймани, обращаясь к хозяину Белого дома. — Президент США должен знать, что мы ждем его и готовы пожертвовать собой». Он не уточнил, что конкретно имеется в виду под словами о «завершении войны».

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