Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии «самой красивой девочкой в мире».

Как передает Лента.ру, в частности, о внешности ребенка написало издание The Mirror.

Фотографиями девочки по имени Джейр (Jare) поделилась в своем аккаунтефотограф Мофе Бамаива (Mofe Bamuyiwa). «О да, она человек! Но она еще и ангел», — подписала она снимки. Фотограф отметила, что несмотря на то, что у Джейр не было модельного опыта, она ничуть не боялась камеры.

Бамаива добавила, что у девочки есть две сестры «с красивыми лицами и сильными характерами», и она вдохновила их мать завести девочкам профили в Instagram.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях «просто божественной», «безумно красивой» и «абсолютно неотразимой». Тем не менее, нашлись и критики, обвинившие фотографа в использовании фоторедактора и в том, что на девочку надели парик.

В прошлом году статуса «самой красивой девочки» по мнению британских СМИ удостоилась россиянка Анастасия Князева. Шестилетняя девочка работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов.

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