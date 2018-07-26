Нахождение российской базы в Гюмри соответствует национальным интересам страны, сказал в интервью «Эхо Москвы» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Она очень важная часть системы безопасности республики Армения. Потому что у нас есть договоры, и по этим договорам эта военная база имеет конкретные обязательства», — сказал Пашинян.

По словам премьера, это не значит, что нет никаких проблем с деятельностью военной базы. Но существование 102-й российской военной базы в Армении соответствует национальным интересам республики.

«Это соответствует не моим представлениям и представлениям того или иного правительства. Это соответствует национальным интересам республики Армения – это ясно всем», — сказал премьер.

Премьер-министр коснулся также вопроса нахождения российских пограничников. По его словам, они охраняют границу с Ираном и, что еще важнее – с Турцией.

«Это очень нужно Армении… Наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства. Потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себя защиту такой протяженной границы», — отметил Пашинян.

Об выведении российских войск речи, по его словам, не идет. Пашинян выразил сожаление, что его заявления обходят стороной некоторых политологов и экспертов.

Minval.az