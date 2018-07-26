Новая деноминированная национальная валюта Венесуэлы — суверенный боливар — будет выпущена с 20 августа, об этом по государственному телевидению объявил президент страны Николас Мадуро.

Ранее сообщалось, что деноминация пройдет в начале августа и валюта будет сокращена в тысячу раз.

«Она (деноминация) начнется 20 августа, будет выпущена и поступит в обращение новая валюта — суверенный боливар, он будет привязан к петро», — сказал Мадуро.

Власти страны решили провести деноминацию боливара для укрепления экономики страны, которая в последние несколько лет переживает острый кризис.

В новых денежных знаках будут убраны пять нулей. Также в обороте появятся новые купюры в 200 боливаров, на которых будет изображен национальный герой страны Франсиско де Миранда, и 500 боливаров с портретом генерала Симона Боливара.

Также после долгого перерыва в Венесуэлу вернутся монеты.

Minval.az