Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал о своих впечатлениях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об это политик сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Пашинян признался, что представлял Путина «тяжелее». По его словам, для него стало «приятным сюрпризом», что российский лидер оказался «очень прямым и искренним» человеком.

«Что устраивает меня в наших отношениях? То, что мы обо всем говорим прямо и искренне, и я сказал после моего последнего визита в Москву, что наши отношения, отношения между Арменией и Россией, должны быть отношениями без темных углов», — заявил Пашинян.

Он добавил, что это не предполагает, что Россия и Армения будут согласны во всем. Пашинян подчеркнул, что речь идет об «искренних» взаимоотношениях.

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