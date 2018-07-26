Михаил Музраев бессменно возглавляет Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области на протяжении 10 лет. Его профессиональный путь нельзя назвать обычным, хотя восхождение на нынешнюю должность проходило по всем ступеням карьерной лестницы.

Как пишет «Аргументы и факты в Волгограде», Музраев для расследования преступлений в «горячих точках» командировался в Нагорный Карабах, где осуществлял руководство следственно-оперативной группой по уголовному делу о массовых беспорядках в городе Ханкенди:

«Помогла командировка в Нагорный Карабах, куда я отправился до назначения на руководящий пост. Там мне поручили возглавить группу, которая занималась расследованием дел по поджогам домов азербайджанцев. Это была не просто «горячая точка». Для нас, воспитанных на идеалах дружбы народов, было дикостью то, что мы там видели: оголтелая ненависть, массовые беспорядки, пожарища, резня…

Нам легко удавалось раскрывать эти преступления, потому что ни одна мелочь, ни одна, казалось бы, несущественная деталь не оставалась без внимания. После командировки и последовало моё назначение на должность руководителя отдела. Лично я не стремился сделать карьеру, просто старался всегда добросовестно исполнять свои обязанности».

Minval.az