Представители США заблокировали в Совете безопасности ООН российскую инициативу по Ближнему Востоку, передает РИА Новости сообщение постпредства России.

В постпредстве отметили, что Россия выступила за создание в Совбезе ООН проекта документа, который установил бы безальтернативность международно признанной основы для решения проблемы Палестины и ближневосточного регулирования.

«К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения», — заявили в постпредстве.

В постпредстве также рассказали, что российская инициатива нашла поддержку «большинства членов Совбеза, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров».

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