Президент США Дональд Трамп хочет провести следующую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году после окончания расследования о российском вмешательстве в выборы в США.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как «расследование Мюллера» завершится, поэтому мы согласились, что это будет после 1 января следующего года», — говорится в заявлении Болтона, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Minval.az