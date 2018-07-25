Двое палестинцев погибли, один получил тяжелое ранение, оказавшись под израильским обстрелом на границе сектора Газа.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

«Два палестинца погибли, еще один находится в крайне тяжелом состоянии после обстрела израильской артиллерией восточной окраины города Газы», — сказал Ашраф аль-Кидра.

Израильские военные заявили, что атаковали позиции боевиков из правящего движения ХАМАС в ответ на огонь по военнослужащим с территории анклава.

Minval.az