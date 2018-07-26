Для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» практически половину единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», заявил ТАСС генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев.

«Работы на энергоустановке корабля очень непростые, так как они связаны с демонтажем, выгрузкой и погрузкой крупногабаритного, тяжелого и сложного оборудования, построением технологических схем работы на корабле», — сказал топ-менеджер.

По словам Маричева, «разворотить» придется «по науке». «Работа будет производиться на плаву. Для выгрузки старого оборудования потребуется установить на взлетной палубе кран достаточно большой грузоподъемности — это дополнительная нагрузка на корпусные конструкции, в которых будут сделаны технологические вырезы», — сказал гендиректор «Звездочки».

Маричев отметил, что основные работы придутся на главную энергетическую установку, в частности, линии вала, котлы, главные турбозубчатые агрегаты и турбогенераторные установки, а также ремонт основных общекорабельных систем, трубопроводов и арматуры.

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