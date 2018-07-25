ЕС выделил Турции €400 млн, которые должны быть направлены на обучение сирийских беженцев на территории этой страны.

Как передает ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе в среду официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн. Эти деньги выделены в счет второй программы помощи в €3 млрд, в обмен на которую Анкара согласилась закрыть границу с ЕС для мигрантов.

«Еврокомиссия одобрила выделение нового пакета помощи объемом в €400 млн на образование сирийских беженцев в Турции. Это первый платеж в рамках соглашения стран ЕС о выделении Турции еще €3 млрд для Фонда поддержки беженцев в Турции», — отметил он.

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